La créativité aidera les entreprises québécoises à faire face à tous les défis qui se bousculent à leurs portes aujourd’hui et dans l’avenir, affirme Daniel Lamarre, du Cirque du Soleil. Il animera un 5 à 7 créatif le 6 décembre à Montréal en collaboration avec l’école des sciences de la créativité La Factry.

La créativité n’est pas l’apanage du milieu culturel. Même s’il est vice-président directeur du conseil d’administration du Cirque du Soleil, Daniel Lamarre cite en exemple toutes ces institutions éloignées du milieu culturel, comme les banques et les firmes de comptable, qui doivent relever une trentaine de défis par jour en faisant preuve de créativité.

Si vous voulez demeurer à l’avant-garde dans votre domaine, la base de l’innovation, c’est la créativité. Daniel Lamarre

« Si tu n’as pas de créativité, tu n’as pas d’entreprise, poursuit-il en entrevue avec La Presse. Le meilleur exemple, c’est Kodak, qui avait fait le pari que le numérique n’existerait pas et qu’on allait toujours avoir nos photos sur papier. Eh bien, aujourd’hui, Kodak n’existe plus. »

Lors de l’évènement caritatif « Mission : Transmission », Daniel Lamarre sensibilisera les entreprises, les organisations et les employés à l’urgence de développer leur créativité.

« Les gens créatifs sont ceux qui arrivent avec de nouvelles solutions, explique-t-il. C’est important pour les leaders des organisations de communiquer à leurs employés qu’ils sont ouverts à la créativité, aux nouvelles idées et aux changements. Et pour les employés, c’est important de démontrer à leurs patrons qu’ils ont la capacité d’arriver avec de nouvelles idées et de permettre à l’entreprise d’innover. »

Pour une bonne cause

Daniel Lamarre sera entouré de plusieurs leaders créatifs : Pierre Beaudoin, président du conseil d’administration de Bombardier, Philippe Meunier, cofondateur et PDG de Sid Lee, Dorothy Rhau, fondatrice et PDG d’Audace Au Féminin, Jean-Martin Fortier, le Jardinier-Maraîcher, l’autrice Kim Thúy, l’actrice, scénariste, metteuse en scène et parolière Mouffe, le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin et Caroline Quach, pédiatre microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine.

« Mission : Transmission » aura lieu au New City Gas et est ouvert à tous au coût de 100 $. Un reçu de charité de 80 $ sera remis. Tous les profits de la soirée seront versés à la Fondation Factry.

Il y a une vague de transformation du monde du travail dans tous les secteurs d’activité. Marie Amiot, fondatrice de La Factry

Marie Amiot cite le Forum économique mondial, qui prévoit qu’en 2025, la moitié des tâches au travail seront faites par des machines et des ordinateurs et que 50 % des employés auront besoin d’être formés.

« Il y a beaucoup de tâches qui sont mieux [exécutées] par des machines, explique-t-elle en entrevue avec La Presse. Alors, ce qui reste aux humains, ce sont les tâches qui font appel à des compétences clés de collaboration, de pensée critique, de résolution de problèmes complexes, de communication, de créativité et d’innovation. »

« Il y a urgence de former sur ces compétences clés », insiste-t-elle, autant les professionnels déjà en poste que la relève.

Daniel Lamarre n’est pas inquiet du potentiel créatif du Québec, bien au contraire. « Je pense que dans une Amérique du Nord anglophone, le fait qu’on soit francophone nous a obligés historiquement à être plus ingénieux, plus créatifs, et c’est encore vrai aujourd’hui. »