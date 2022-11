(Calgary) Le premier parc éolien en mer à échelle commerciale de France, développé par le géant canadien de l’énergie Enbridge en partenariat avec EDF Renouvelables et l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC), a officiellement été mis en service mercredi.

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

Le parc éolien de Saint-Nazaire, d’une capacité installée de 480 mégawatts, se compose de 80 éoliennes au large des côtes de la Loire-Atlantique, en France. Il devrait alimenter annuellement l’équivalent de 400 000 foyers, soit 20 % de la consommation électrique de la Loire-Atlantique.

Le projet de deux milliards d’euros a été développé dans le cadre de l’objectif du gouvernement français de développer le secteur de l’énergie renouvelable du pays. Le président français, Emmanuel Macron, a affirmé que la France visait à avoir environ 40 gigawatts de capacité éolienne en mer en service d’ici 2050, ce qui correspondrait à environ 50 parcs éoliens.

Enbridge, établie à Calgary, qui détient une participation de 25,5 % dans le projet de Saint-Nazaire, souhaite également développer son portefeuille d’énergie éolienne. Depuis 2015, l’implication de la société dans l’énergie éolienne en mer européenne a considérablement augmenté et comprend des participations dans le projet éolien en mer Rampion en Angleterre et les projets éoliens Hohe See et Albatros, au large des côtes allemandes.

Enbridge est également partenaire de trois autres projets éoliens français — Fécamp, Calvados et Provence Grand Large — qui sont actuellement en construction.

La société a indiqué mercredi, dans un communiqué, qu’elle était ravie de voir le parc éolien de Saint-Nazaire mis en service à un moment où la crise énergétique mondiale souligne l’importance d’une énergie fiable et sûre, en particulier en Europe.

« Enbridge se réjouit de l’arrivée du premier projet éolien (en mer) à l’échelle commerciale en France, le parc éolien (en mer) de Saint-Nazaire, et de notre rôle de leader de la transition énergétique mondiale », a déclaré Matthew Akman, vice-président d’Enbridge responsable de la stratégie, de l’énergie et des nouvelles technologies, dans un communiqué de presse.

