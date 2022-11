(Toronto) Onex a annoncé vendredi que son fondateur, Gerry Schwartz, démissionnera du poste de chef de la direction de la société de financement par capitaux propres après sa prochaine assemblée annuelle, mais en restera le président.

La Presse Canadienne

Bobby Le Blanc, un employé de longue date d’Onex, assurera la relève au poste de chef de la direction.

Selon M. Schwartz, M. Le Blanc a fait preuve d’un leadership exemplaire pendant ses 23 ans de travail chez Onex et il est le candidat idéal pour guider l’entreprise dans la prochaine phase de sa croissance tout en offrant une transition tranquille pour l’organisation.

Ces plans de succession ont été annoncés en marge de la publication des plus récents résultats d’Onex, qui ont montré une perte de 180 millions US, ou 2,12 $ US par action, pour le trimestre clos le 30 septembre.

Cette perte se comparait à un profit de 602 millions US, ou 6,76 $ US par action, pour la même période l’an dernier.

Onex gère des actifs d’une valeur totalisant 47,2 milliards US, incluant 7,6 milliards US de son propre capital d’investissement.