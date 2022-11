(Toronto) Brookfield a affiché jeudi un bénéfice du troisième trimestre en baisse par rapport à la même période l’an dernier, pendant laquelle il avait profité de meilleures évaluations et de gains de disposition de placements.

La Presse Canadienne

La société de portefeuille a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 423 millions US, soit 24 cents US par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, en baisse par rapport à celui de 797 millions US, ou 47 cents US par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus trimestriels se sont établis à 23,42 milliards US, en hausse par rapport à ceux de 19,25 milliards US du troisième trimestre de l’an dernier.

Les fonds d’exploitation tirés des activités ont totalisé 1,22 milliard US, soit 73 cents US par action, au plus récent trimestre, comparativement à ceux de 934 millions US, ou 56 cents US par action, du même trimestre un an plus tôt.

Les actionnaires de Brookfield ont approuvé mercredi un plan pour que l’entreprise essaime ses activités de gestion d’actifs dans une société distincte inscrite à la Bourse de Toronto.

Jusqu’à maintenant, Brookfield investissait à la fois son propre argent et celui de ses clients, deux activités qui seront désormais réalisées dans deux entités distinctes, ce qui devrait favoriser leur potentiel de croissance respectif, a fait valoir l’entreprise.

Le chef de la direction financière, Nick Goodman, a indiqué que Brookfield prévoyait de distribuer une participation de 25 % dans la nouvelle société à ses actionnaires d’ici la fin de cette année.