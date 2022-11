PHOTO EDOUARD PLANTE-FRECHETTE - LA PRESSE MONTREAL, QUEBEC --- Sujet : Photo prise lors d'une entrevue et d"une visite de l'usine de Cascades a Kingseyfalls avec Mario Plourde le PDG de Cascades. --- - Jeudi 11 Fevrier 2016 AFFAIRES # 803606

(Kingsey Falls) Cascades a réalisé au troisième trimestre de l’exercice financier en cours un bénéfice d’exploitation de 25 millions, par rapport à 73 millions au trimestre correspondant de l’exercice 2021.

La Presse Canadienne

Au cours de la même période, le bénéfice d’exploitation ajusté est resté stable, à 44 millions.

Les ventes du géant québécois du papier ont progressé, de 1,03 milliard à 1,174 milliard. Cascades explique cette hausse par l’amélioration des prix et de l’assortiment de produits vendus de même que par le taux de change du dollar canadien par rapport à la devise des États-Unis.

Le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde, signale que la performance du troisième trimestre est conforme aux attentes, même si le secteur des papiers tissu a continué à faire face à une inflation des coûts sans précédent et à une diminution de sa productivité. Il explique cette baisse par la pénurie de main-d’œuvre et certaines inefficacités de production.

Mario Plourde s’attend à court terme à des résultats séquentiels stables dans les secteurs de l’emballage. Quant au secteur des papiers tissu, il prévoit des résultats séquentiels en hausse.

Le conseil d’administration de Cascades a déclaré un dividende trimestriel de 0,12 $ par action ordinaire, payable le 8 décembre prochain.

Entreprise citée dans cette dépêche : Cascades (TSX : CAS)