Lion livre plus de camions et d’autobus, mais ses réserves diminuent

En plus des 30 millions obtenus auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et d’un autre créancier, Lion, qui puise dans ses réserves pour soutenir sa croissance, a amassé 64,4 millions au troisième trimestre en émettant des actions ainsi qu’en se tournant vers un prêt d’Investissement Québec (IQ) – le bras financier de l’État québécois.