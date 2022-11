Après General Motors (GM), Ford se rapproche de la filière québécoise des batteries. Un « projet sérieux » d’usine de matériaux de cathode – composante névralgique de la batterie au lithium-ion – à Bécancour est envisagé par le géant américain et deux partenaires, a pu confirmer La Presse.

Julien Arsenault La Presse

Ce chantier serait estimé à 700 millions US, selon les informations recueillies par l’agence Bloomberg. Il n’a pas été possible de confirmer ce montant. L’usine serait le fruit d’une collaboration entre Ford, le fabricant sud-coréen de cellules SK On et EcoPro Global, spécialisée dans les composants de batteries.

Les discussions entre les trois partenaires et Québec sont « avancées », a indiqué à La Presse une source gouvernementale qui n’est pas autorisée à s’exprimer publiquement, avant d’ajouter qu’il y avait encore du pain sur la planche.

« Il y a encore plusieurs éléments à ficeler s’ils veulent venir ici, a-t-elle indiqué. C’est un projet sérieux et il y a encore des terrains de disponibles à Bécancour. »

Les signaux sont similaires en provenance du gouvernement Trudeau, qui échange avec le trio d’entreprises. Ford, SK On et EcoPro n’avaient pas répondu aux questions de La Presse, vendredi après-midi.

Déjà des demandes

EcoPro avait déjà mis la table à ses demandes dans son inscription au Registre des lobbyistes du Québec. Elle sollicite l’appui financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation ainsi qu’Investissement Québec (IQ), le bras financier de l’État québécois, dans ses démarches.

« Prêter assistance à EcoPro dans ses recherches de financement pour soutenir son projet d’usines de matériaux de cathode destinées à la fabrication de batteries, incluant l’achat d’un terrain, les frais de construction et l’achat d’équipement », peut-on lire.

Les demandes financières de la compagnie ne sont pas chiffrées. Les mêmes demandes se trouvent dans la fiche d’EcoPro au registre fédéral des lobbyistes.

Si le projet se concrétise, il s’agirait de la troisième usine de fabrication de matériaux de cathodes à s’implanter dans le parc industriel et portuaire de Bécancour, l’endroit privilégié par la stratégie gouvernementale pour développer la filière des batteries.

La coentreprise formée par GM et Posco ainsi que le géant allemand BASF ont confirmé, plus tôt cette année, la construction de complexes. Les cathodes représentent environ 40 % du coût d’une cellule. La production devrait débuter vers 2025 dans ces deux usines.

Ford, SK On et EcoPro avaient déjà annoncé, en juillet dernier, une entente en vue de la construction d’une usine de matériaux de cathodes aux États-Unis. La production de ce site alimenterait une coentreprise formée par SK On et le constructeur américain dans l’État du Tennessee.

Une chaîne incomplète

Ford serait le deuxième grand américain de l’automobile, après GM, à se tourner vers le Québec dans l’écosystème des batteries. L’usine de matériaux de cathodes serait une bonne nouvelle, mais un créneau serait toujours vacant : la fabrication de cellules – la dernière étape avant l’assemblage des batteries.

La stratégie gouvernementale identifie neuf étapes dans la chaîne des batteries entre l’exploration et le recyclage. Des projets ont été annoncés à toutes les étapes, à l’exception des cellules.

Mardi dernier, Britishvolt, qui lutte pour sa survie après avoir vu sa situation financière se détériorer rapidement au cours des derniers mois, a confirmé que son projet d’usine de cellules ne verrait pas le jour au Québec, un scénario qui semblait de plus en plus évident. L’ex-premier ministre québécois Philippe Couillard, qui dirigeait l’antenne canadienne de l’entreprise britannique, avait également quitté ses fonctions.

Un autre projet dans ce segment a avorté. StromVolt, qui faisait miroiter un complexe de 300 millions, a vu son partenariat avec Delta Electronics, qui devait offrir les droits sur sa technologie et son expertise, prendre fin. Depuis, les ambitions de StromVolt sont sur la glace.