L’entreprise montréalaise de restauration rapide MTY achète la chaîne américaine Wetzel’s Pretzels pour un montant au comptant de 207 millions de dollars américains, soit l’équivalent de 284 millions en dollars canadiens.

Martin Vallières La Presse

Wetzel’s Pretzels est un franchiseur et un exploitant direct de comptoirs pâtissiers en restauration-minute qui comprend plus de 350 emplacements répartis dans 25 États américains, ainsi qu’au Canada et au Panama.

Au cours des 12 derniers mois, le réseau Wetzel’Pretzels, qui est franchisé à 90 %, a réalisé un chiffre d’affaires total d’environ 245 millions US.

Selon le chef de la direction de MTY, Éric Lefebvre, cette transaction représente « une autre acquisition clé qui nous permet d’ajouter une autre marque emblématique à notre portefeuille d’enseignes aux États-Unis. »

Selon M. Lefebvre, l’acquisition de Wetzel’s Pretzels vise à « accroître la présence de MTY dans le marché des collations, peu exposé à la saisonnalité, avec des produits alléchants qui sont reconnus aux quatre coins des États-Unis. »

Aussi, MTY vante l’acquisition d’une entreprise dotée d’une « équipe de direction chevronnée dont les résultats d’exploitation antérieurs sont solides. »

Avec l’ajout du réseau de Wetzel’s Pretzels, la présence de MTY aux États-Unis passera le seuil des 4 200 établissements parmi ses nombreuses enseignes de restauration rapide.

Aussi, les activités américaines de MTY pèseront pour environ 70 % du chiffre d’affaires total de l’ensemble de son réseau d’enseignes et de commerces affiliés.

Dans ses plus récents résultats financiers, annoncés en début octobre, MTY a compatibilité des ventes réseau de 1,1 milliard CA durant son troisième trimestre terminé le 30 août, et de 3,04 milliards CA en montant cumulatif depuis le début de son exercice 2022. Ces deux montants sont en hausse annualisée de 8 % et de 14 %, respectivement.

Quant aux revenus directs de MTY, en tant que de franchiseur et de fournisseur principal, ils ont atteint 171,5 millions CA au troisième trimestre, en hausse de 13 % sur un an, et 474,5 millions CA depuis le début de l’exercice, en hausse de 17 % sur un an.

Le profit net cumulatif de MTY après trois trimestres en 2022 s’élève à 67,7 millions CA, en hausse de 11 % par rapport à la période comparable un an plus tôt.

En Bourse, les investisseurs en actions de MTY réagissent favorablement à l’annonce de cette deuxième acquisition de plus de 200 millions CA réalisée en trois mois.

En mi-séance, à Toronto, la valeur boursière de MTY est en hausse de 6,7 % à 58,15 $ par action. Cette valeur est à mi-chemin entre le haut de 65 $ et le bas de 45 $ par action atteints au cours des 12 derniers mois.