(New York) Après la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, les parties impliquées ont officiellement demandé l’abandon de la procédure engagée en juillet pour forcer l’entrepreneur à racheter le réseau social, selon des documents rendus publics lundi.

Agence France-Presse

L’avocat du multimilliardaire a envoyé une lettre datée de vendredi à la juge supervisant le dossier dans un tribunal du Delaware soulignant qu’Elon Musk avait finalisé jeudi soir l’acquisition du réseau social selon les termes de l’accord conclu en avril.

« À la lumière de cette évolution, les accusés et Twitter ont accepté de retirer leurs plaintes et contre-plaintes » et proposent donc de mettre un terme à la procédure, est-il écrit dans le document.

La juge, Kathaleen McCormick, doit encore approuver cette demande pour que l’affaire soit officiellement close.

L’opération traînait depuis avril, quand Elon Musk avait proposé de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars, une offre acceptée à contrecœur par le site de microblogues.

Mais l’entrepreneur, accusant les dirigeants de la plateforme de lui avoir menti sur la proportion de faux comptes, avait ensuite cherché à s’en extraire.

Le conseil d’administration de Twitter avait alors porté plainte début juillet devant le tribunal du Delaware pour qu’Elon Musk tienne sa parole.

Début octobre, à quelques jours de l’ouverture d’un procès que Twitter semblait bien parti pour gagner, l’entrepreneur avait finalement proposé de conclure la transaction au prix initialement convenu. La juge avait donné au multimilliardaire jusqu’au 28 octobre pour sceller l’opération.