Dans le but de dénicher des occasions d’investissement pour améliorer ses réseaux 5G et de fibre optique, ainsi que des applications technologiques qui pourront être offertes aux entreprises, Bell a annoncé mardi la création d’une filiale, Bell Capital de risque.

Karim Benessaieh La Presse

On recherche des entreprises « en démarrage et en croissance » qui œuvrent notamment dans la sécurité, la robotique, les technologies propres, la réalité augmentée et virtuelle ainsi que le métavers. Selon le communiqué publié pour l’occasion, on a déjà investi dans au moins cinq jeunes pousses, pour des montants qui n’ont pas été précisés.

La montréalaise Grandé Studios, par exemple, offre une panoplie de services et de technologies en cinéma. AST SpaceMobile, basée au Texas, se spécialise dans la communication des téléphones intelligents par satellite. Metaverse Mind Lab, de Toronto, bâtit des « solutions pour le métavers » utilisant l’intelligence artificielle.

Bell Capital de risque sera dirigée par Curtis Millen, premier vice-président, stratégie de l’entreprise et trésorier de Bell.