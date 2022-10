Marché Goodfood a des ennuis financiers et met fin à son service rapide de livraison d’épicerie, une initiative lancée il y a moins d’un an qui devait incarner l’avenir de l’entreprise montréalaise.

Richard Dufour La Presse

Cette décision entraîne la fermeture de tous les microcentres de distribution de l’entreprise.

« Les investissements continus en matière d’exploitation qui seraient requis pour que les livraisons en 30 minutes atteignent un niveau de rentabilité attrayant nécessiteraient des dépenses en immobilisations additionnelles considérables et une hausse significative des charges d’exploitation », explique la direction par communiqué.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Un centre de distribution de Goodfood

Une charge pouvant dépasser les 50 millions de dollars sera ainsi inscrite dans les états financiers.

L’entreprise fondée en 2014 s’étant d’abord fait connaitre pour ses repas prêts-à-cuisiner a par ailleurs manqué à un engagement financier cet été. La situation a mené Marché Goodfood à conclure une entente avec ses prêteurs limitant la disponibilité d’une partie de ses facilités de crédit.

En date du début septembre, l’entreprise disposait de 38 millions en trésorerie et soutient qu’elle tente actuellement de conclure un arrangement révisé de ses facilités de crédit. La direction précise toutefois que rien de garantie qu’un tel arrangement sera mis en place et qu’il le sera en temps opportun.

Marché Goodfood avait annoncé en novembre dernier le lancement de son service de livraison rapide de produits d’épicerie et de solutions de repas sur demande. Au printemps, le cofondateur et PDG, Jonathan Ferrari, disait à La Presse qu’il misait sur son nouveau service permettant la livraison en 30 minutes pour permettre à Goodfood de renouer avec la croissance.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Jonathan Ferrari

Le service de livraison rapide sur demande était offert à Toronto, Montréal et Ottawa à l’aide de huit microcentres de distribution dans ces trois villes et la stratégie était d’étendre ce service à la grandeur du Canada.

Le contexte actuel et la forte inflation affectent assurément les activités et la demande pour les produits de Goodfood alors que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des produits moins dispendieux.

Marché Goodfood prévoit par ailleurs que ses ventes nettes du quatrième trimestre devraient se situer entre 50 et 51 millions et que la perte d’exploitation ajustée se situera entre 2 et 4 millions pour ce trimestre. Dégager un bénéfice d’exploitation ajusté durant la première moitié de l’exercice financier 2023 demeure toujours l’objectif de la direction.

Après avoir atteint un sommet de 13 $ en janvier l’an passé, l’action de Marché Goodfood a glissé sous la barre des 1 $ dans les dernières semaines à la Bourse de Toronto.