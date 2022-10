PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

La brasserie est divisée en trois sections : le brassage, l’embouteillage et la distribution. Valérie Fraser, maître brasseuse de l’usine longueuilloise depuis septembre 2020, regarde par le hublot de la cuve de brassage où tous les ingrédients sont brassés et portés à ébullition. Le quart du personnel d’usine est féminin. À Longueuil, le premier brassin a été produit en août 2021. Une bière comme la Molson Export prend six heures à produire.