(Londres) Le géant bancaire britannique HSBC étudie une cession de ses activités au Canada, d’après un communiqué mardi.

Agence France-Presse

« Nous étudions actuellement nos options stratégiques pour notre filiale au Canada. Parmi elles, une éventuelle vente est envisagée », explique ce communiqué reçu par l’AFP.

« HSBC Bank Canada est une entreprise très solide et la principale banque internationale au Canada. Le passage en revue en est à un stade préliminaire et aucune décision n’a été prise », ajoute HSBC.

D’après le Financial Times, la filiale vaut 9 milliards de dollars, ce que n’a pas confirmé HSBC.

Le groupe bancaire est sous pression de la part de son principal actionnaire l’assureur chinois Ping An pour séparer ses activités asiatiques et occidentales et se focaliser plus vers l’Asie, selon la presse financière.

Le titre de HSBC progressait de 3,62 % à 478,10 pence mardi vers 11 h 40 GMT à la Bourse de Londres.

La banque avait annoncé début août une hausse de 13,9 % sur un an de son bénéfice net part du groupe au 1er semestre, malgré un recul de son bénéfice avant impôts, et a fait savoir qu’il comptait reprendre ses versements de dividendes trimestriels en 2023.

Basée à Londres, HSBC réalisait habituellement, avant la pandémie, jusqu’à 90 % de ses bénéfices en Asie.

En 2021, le groupe a promis d’accélérer un recentrage stratégique pluriannuel vers l’Asie et le Moyen-Orient, avec l’ambition de devenir le leader du marché asiatique de la gestion de patrimoine.

La banque a déclaré qu’elle investirait 6 milliards de dollars à Hong Kong, en Chine et à Singapour et embaucherait plus de 5000 conseillers en patrimoine, tout en supprimant 35 000 emplois et en réduisant ses activités de détail aux États-Unis et en France.