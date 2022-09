Panache Ventures, le fonds de capital de risque montréalais qui se décrit comme le plus important au Canada en préamorçage et amorçage d’entreprises, a lancé son deuxième fonds, d’un montant de 100 millions.

Karim Benessaieh La Presse

Panache Ventures a notamment recruté Investissement Québec, BMO Groupe financier, Telus Capital de risque, la Société ontarienne de financement de la croissance (SOFC) et Albert Enterprise Corporation pour ce « Fonds II », mis sur pied quatre ans après le premier fonds de 58 millions en 2018.

Depuis sa fondation, Panache Ventures a investi entre 250 000 $ et 1 million dans des dizaines de jeunes pousses pour leurs premières rondes de financement. Flinks et Lane, notamment, ont fait partie de son écurie. Son portefeuille compte aujourd’hui 116 entreprises actives dans des secteurs comme les logiciels d’entreprise, l’intelligence artificielle, la fintech, la santé numérique et les technologies propres.

Le Fonds II compte déjà 12 investissements, a précisé Panache Ventures par communiqué.