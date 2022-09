Le gouverneur du Vermont, Phil Scott, a annoncé mercredi un contrat de quatre autobus électriques pour la jeune entreprise Letenda de Longueuil.

Mathieu Perreault La Presse

M. Scott a fait l’annonce au Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) au Sofitel. « C’est une grosse annonce pour nous, dit M. Scott. Nous aimons acheter au Québec », a-t-il déclaré en mêlée de presse après son allocution.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Phil Scott, gouverneur du Vermont, mercredi à Montréal

Les autobus de Letendra seront relativement petits, 30 pieds. « Nous avons ciblé ce marché parce que la plupart des constructeurs d’autobus font du 40 pieds ou des articulés », a dit Nicolas Letendre, président fondateur de Letenda, qui était présent à la conférence de presse.

Le Vermont a reçu du financement pour cinq autres autobus urbains, plus grands. Selon M. Letendre, ce deuxième contrat sera aussi attribué à un constructeur canadien. Le financement, plus de 9 millions US, provient du gouvernement fédéral américain. Les autres entreprises québécoises impliquées dans les autobus électriques sont Lion, ainsi que Prevost et Novabus, filiales de Volvo.

Selon M. Letendre, qui a fondé Letenda en 2017 et a reçu des investissements du gouvernement québécois et de Rio Tinto Alcan, le Vermont aime acheter des autobus québécois à cause de son climat hivernal similaire.

Il estime que le marché des autobus électriques de 30 pieds est prisé par les petites municipalités et les compagnies ayant besoin de navettes, et que son seul concurrent direct est la firme chinoise BYD, qui compte notamment la Société de transport de Laval parmi ses clients.

Les autobus du Vermont seront livrés d’ici 2024. Au moins 70 % de leurs composantes devront être américaines, selon les règles de financement de Washington.

Letenda fera l’assemblage des composantes canadiennes et américaines à une usine au Saguenay. Le financement de cette usine n’est pas encore bouclé. Un prototype du moteur électrique sera dévoilé en octobre au salon de l’Association canadienne du transport urbain, à Montréal.

L’objectif de Letenda est d’utiliser le moins possible le moteur diesel qui assure le chauffage. « On peut utiliser le chauffage au diesel en dessous de 5 °C et quand même être considéré comme zéro émission », dit M. Letendre. Il pense qu’il sera possible de descendre à une température plus basse grâce à des planchers et à un pare-brise chauffants.

Selon M. Letendre, le marché américain et canadien des autobus électriques de 30 pieds sera à court terme de 1000 véhicules, qui seront utilisés comme navettes commerciales ou pour le transport en commun.

Qu’en est-il du Vermont ? « Les gens du Vermont nous ont parlé de leurs besoins au-delà de 2024, mais je préfère ne pas donner de chiffres », dit M. Letendre.