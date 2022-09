Quelques nouvelles annoncées lors de l’événement.

Julien Arsenault La Presse

Vertiports : un réseau à au moins 150 millions

VPorts a commencé à donner une idée des sommes nécessaires pour lancer son projet québécois de réseau de vertiports destinés à accueillir des aéronefs électriques à décollage vertical (eVTOL). Son président et chef de la direction, Fethi Chebil, chiffre à 150 millions les besoins pour réaliser la première phase de son projet. On ignore toujours d’où proviendra l’argent pour le moment. La Presse avait révélé, le 23 août dernier, que VPorts pourrait solliciter l’État québécois jusqu’à hauteur de 350 millions. L’entreprise a l’intention de viser les créneaux du transport médical et de marchandises. Ses héliports ne devraient pas se trouver en zone urbaine dense.

Ricardo s’étend à Montréal

La société d’experts-conseils en stratégie, en environnement et en génie Ricardo ouvrira un centre d’excellence en aérospatiale à Montréal qui accueillera environ 25 ingénieurs. La firme souhaite se concentrer sur la décarbonation du secteur des transports. L’annonce a été confirmée au Forum innovation aérospatiale international. En juillet dernier, Ricardo avait conclu une entente échelonnée sur plusieurs années avec le constructeur de moteurs Pratt & Whitney Canada pour l’épauler dans ses efforts en matière de propulsion hybride. Ricardo compte plus de 3000 employés répartis dans une vingtaine de pays.

Une alliance régionale pour Aéro Montréal

Aéro Montréal, l’Institut aérospatial de l’Ohio et le Conseil binational de la région des Grands Lacs (CGLR) uniront leurs forces pour créer l’Alliance des technologies aéronautiques et spatiales des Grands Lacs. L’objectif de ce front commun consiste à accélérer la collaboration dans les secteurs de la recherche et développement, de la fabrication, des systèmes, de la simulation ainsi que de la conception. L’Alliance englobe le Québec, l’Ontario et huit États américains, de New York au Minnesota.