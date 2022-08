Canada Goose, qui est entré sur le marché chinois en 2018, affirme que la Chine abrite son plus grand réseau de vente au détail.

(Toronto) Canada Goose Holdings a nommé Larry Li à la tête de ses activités en Chine.

La Presse Canadienne

M. Li supervisera toutes les activités du fabricant de parkas de luxe sur le marché chinois et rendra compte à Paul Cadman, président de Canada Goose pour l’Asie-Pacifique.

Il était jusqu’à tout récemment directeur général, Chine, chez Dunhill, qui fait partie du groupe Richemont.

M. Li a également travaillé au sein du groupe LVMH et pour des marques telles que Louis Vuitton, Givenchy et Kenzo à Shanghai et Tokyo.

Le président et chef de la direction de Canada Goose, Dani Reiss, souligne que l’expertise de M. Li dans le luxe en Chine le rend particulièrement bien placé pour diriger l’équipe locale, faire avancer l’entreprise et saisir les opportunités stratégiques que l’entreprise voit à l’avenir.

