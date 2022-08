PHOTO CHARLES KRUPA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Le géant américain des supermarchés Walmart a rassuré Wall Street mardi en réajustant à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, trois semaines après avoir émis un avertissement sur résultats qui avait ébranlé les marchés financiers.

Agence France-Presse

Le groupe a indiqué mardi, lors de la publication de ses résultats trimestriels, qu’il s’attendait à ce que son profit opérationnel recule de 9 % à 11 %, moins que les 11 % à 13 % prévus jusqu’à présent.

La Bourse new-yorkaise réagissait positivement à cette révision, l’action de Walmart montant de plus de 4 % dans les échanges électroniques précédant l’ouverture.

« Nous sommes satisfaits que davantage de clients choisissent Walmart en cette période d’inflation et nous travaillons dur pour les soutenir au moment où ils font attention à leurs dépenses », a déclaré dans un communiqué Doug McMillon, le patron de Walmart.

Le groupe avait annoncé fin juillet que ses bénéfices seraient érodés, car ses clients dépensent plus pour l’alimentation et l’essence en raison de l’inflation et moins pour les autres marchandises.

Cette situation contraint Walmart à offrir des réductions sur les autres produits, aux marges plus élevées, pour pouvoir écouler ses stocks.

Au deuxième trimestre de son exercice décalé, l’entreprise de Bentonville (Arkansas) a réalisé un chiffre d’affaires de 152,9 milliards de dollars, en hausse de 8,4 % sur un an et supérieur aux attentes du marché.

Ses ventes en nombre de magasins comparables (hors prix du carburant) ont augmenté de 6,5 %. Walmart estime qu’elles progresseront de 3 % sur l’ensemble du second semestre 2022.

Le bénéfice net trimestriel du groupe a été de 5,1 milliards de dollars (+20,4 %).