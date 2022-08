(Toronto) Aimia enregistre une perte tandis que la baisse mondiale de valeur des actions a eu un impact sur la valeur de son portefeuille.

La Presse Canadienne

La société de portefeuille d’investissement a dévoilé, vendredi, une perte nette de 35,2 millions au deuxième trimestre, comparativement à un bénéfice de 3,1 millions à la même période l’an dernier.

L’entreprise affirme que le manque à gagner est principalement dû à une perte non réalisée de 24 millions sur son portefeuille d’investissement et à l’inscription d’une perte hors trésorerie liée à sa participation dans Kognitiv.

Le président et chef de la direction d’Aimia, Phil Mittleman, a attribué la performance négative du portefeuille d’investissement de l’entreprise à une baisse mondiale de la valeur des actions et aux restrictions sanitaires plus sévères en Chine.

La société a déclaré avoir renouvelé son programme d’offre publique de rachat d’actions avec l’intention de racheter jusqu’à environ 7,8 millions d’actions.

Depuis le début de l’année, l’entreprise a racheté 1984 259 actions ordinaires à un prix moyen de 4,69 $ par action.

Aimia travaille à se réinventer depuis qu’elle a vendu son programme phare de fidélisation Aéroplan à Air Canada en 2019.