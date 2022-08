Un an après avoir annoncé qu’elle installerait une usine au Canada, la société biopharmaceutique américaine, Moderna annonce jeudi qu’elle a signé un contrat d’achat avec l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) pour un terrain du parc de biotechnologie de Laval.

C’est à Laval, à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), que Moderna installera finalement son usine de production de vaccins. Après un suspense de plusieurs mois, la pharmaceutique avait annoncé en avril qu’elle choisissait la région de Montréal plutôt que Toronto, mais le lieu exact n’avait pas encore été déterminé.

Un an après avoir annoncé qu’elle installerait une usine au Canada, la société biopharmaceutique américaine, Moderna annonce jeudi qu’elle a signé un contrat d’achat avec l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) pour un terrain du parc de biotechnologie de Laval.

« Nous sommes heureux d’avoir trouvé l’emplacement idéal pour la construction prévue de notre usine de fabrication de vaccins ARNm », a déclaré Moderna dans un communiqué. La construction de l’usine de biofabrication devrait commencer en 2022, indique Moderna et l’usine devrait être opérationnelle d’ici la fin de 2024, sous réserve de la planification et des autorisations réglementaires.

« Ce site offre d’énormes possibilités de synergie pour Moderna grâce à sa proximité d’une institution de recherche réputée et correspond aux exigences du projet et à son importance pour tous les Québécois et les Canadiens. »

PHOTO ARCHIVES FOURNIE PAR CITÉ DE LA BIOTECH L’Institut national de recherche scientifique, à Laval, où s’installera la nouvelle usine de Moderna.

Moderna se dit impatiente de travailler avec la Ville de Laval dans la mise en œuvre anticipée de ce projet et partagera davantage d’information une fois que la vérification diligente sera terminée. L’entreprise est l’un des deux grands fabricants de vaccins à base d’ARN messager contre la COVID-19 dans le monde – l’autre étant Pfizer/BioNTech.

« Un véritable privilège »

Stéphane Boyer, le maire de Laval, s’est réjoui jeudi que Moderna ait arrêté son choix final sur sa ville. « L’année dernière, j’ai eu le privilège d’annoncer l’agrandissement de notre Cité de la biotech, afin que Laval puisse participer significativement à l’avenir de la santé publique au Canada. C’est certain que l’ajout d’un joueur majeur comme Moderna à notre projet est un véritable privilège. Nous les accueillons aujourd’hui avec enthousiasme et suivrons ce dossier avec grande attention », a-t-il expliqué jeudi.

Dans l’entourage du maire, on fait valoir que de choisir Laval n’est « pas étonnant », en raison du pôle scientifique « très fort » qui y est déjà installé dans la Cité de la biotech, qui emploie déjà plus de 5000 personnes et loge une centaine d’entreprises, dont le Laboratoire national de biologie expérimentale (LNBE).

Selon nos informations, les discussions entourant l’installation de la pharmaceutique américaine à Laval duraient depuis déjà un bon moment, avant même la venue du PDG de Moderna Stéphane Bancel à Montréal en avril dernier. C’est à ce moment que les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau avait annoncé, lors d’un point de presse commun, que Moderna avait choisi la région de Montréal, plutôt que Toronto, pour sa nouvelle usine de production de vaccins.

En avril, M. Bancel avait expliqué à La Presse que son entreprise veut « avoir un effet très positif sur l’économie montréalaise ». « Le niveau de salaire sera élevé dans le métier. On parle de gens qui ont des connaissances scientifiques et techniques importantes. Mais aussi, il y aura tous les métiers autour qui vont être créés indirectement », a-t-il soutenu, en ajoutant que l’« écosystème » qu’il veut créer autour de l’usine impliquera « tout un réseau de métiers », du pâtissier au restaurateur, et des commerces de proximité.