(Toronto) Cineplex renoue avec les bénéfices pour la première fois depuis le début de la pandémie.

La Presse Canadienne

L’exploitant de salles de cinéma a dévoilé que son bénéfice net s’élevait à 1,3 million ou 2 cents par action, pour le trimestre terminé le 30 juin, contre une perte de 103,7 millions, ou 1,64 $ par action, un an plus tôt.

Les revenus, pour leur part, atteignent 349,9 millions, contre 64,9 millions l’année précédente.

La fréquentation des salles de cinéma au cours du trimestre a totalisé 11,1 millions de visites, contre 1,1 million au même trimestre l’an dernier, tandis que Cineplex faisait toujours face aux restrictions liées à la pandémie.

Le revenu au box-office par client était de 12,29 $ au deuxième trimestre, contre 10,89 $ il y a un an, tandis que les revenus des établissements par client étaient de 8,84 $, contre 7,86 $ au même trimestre l’an dernier.

Top Gun : Maverick, Docteur Strange dans le multivers de la folie et Monde jurassique : la domination ont été les films les plus populaires chez Cineplex au cours du trimestre. Selon le président et chef de la direction, Ellis Jacob, le succès cumulé de ces films « démontre que lorsqu’un bon produit cinématographique est disponible, les Canadiens reviennent en masse au cinéma ».