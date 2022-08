Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) a ajusté jeudi la valeur de son action à la baisse de 3,7 %. Le fonds affiche une perte nette de 95,8 millions de dollars au premier semestre.

La Presse Canadienne

L’action de CRCD baisse de 67 cents pour s’établir à 17,23 $. CRCD a expliqué que la rentabilité de « plusieurs » entreprises en portefeuille a diminué en raison des perturbations économiques, notamment l’inflation, la rareté de la main-d’œuvre et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. La hausse des taux d’intérêt a également eu un effet négatif sur le portefeuille obligataire.

Sur sept ans, soit la période de détention minimale obligatoire des actions de CRCD, le rendement composé de l’action est de 5,1 %, auquel s’ajoute le crédit d’impôt à l’achat des actions.

La cheffe de l’exploitation de Desjardins Capital et gestionnaire de CRCD, Marie-Hélène Nolet, a mentionné que le fonds continuerait de soutenir des projets « tout en tenant compte du contexte actuel ». « Nous continuons d’offrir le meilleur soutien possible aux entreprises qui sont confrontées à de nombreux défis et qui doivent faire preuve d’une grande résilience. », affirme-t-elle dans un communiqué.

Au cours des six premiers mois de l’année, CRCD s’est engagé à investir 329 millions dans 159 entreprises, coopératives et fonds. Au 30 juin 2022, elle appuyait un total de 750 entreprises, coopératives et fonds avec 2,18 milliards engagés au Québec. L’actif net de CRCD se chiffrait à 2457 millions au 30 juin 2022.

CRCD a annoncé qu’elle émettra prochainement l’équivalent de 140 millions en nouvelles actions. La présouscription des actions aura lieu du 29 août au 19 septembre 2022, à 17 heures.

Un investisseur peut souscrire jusqu’à 3000 $ en actions, donnant droit à un crédit d’impôt provincial de 30 %.