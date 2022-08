Aéroports de Montréal (ADM) reprend du poil de la bête après deux années de turbulences. Signe que la reprise se concrétise, quatre millions de voyageurs ont fréquenté Montréal-Trudeau au deuxième trimestre, période marquée par des scènes chaotiques dans les aéroports au pays. Tour d’horizon.

Julien Arsenault La Presse

Un retour

Le rattrapage n’est pas terminé, mais la tendance est encourageante pour Montréal-Trudeau, qui faisait le point, mercredi, sur le deuxième trimestre terminé le 30 juin. D’avril à juin, le trafic passager était à 80 % de son niveau prépandémique. Des progressions ont été enregistrées chaque mois au chapitre de l’achalandage.

« Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau un grand nombre de passagers […] alors que les résultats nous rapprochent de plus en plus des données enregistrées en 2019 », a souligné le président-directeur général d’ADM, Philippe Rainville, mercredi, dans un communiqué.

Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, le secteur international s’est particulièrement redressé. Dans cette catégorie, l’achalandage atteignait 84 % de son niveau de 2019 – avant l’apparition de la COVID-19.

Des jours meilleurs

Gestion déficiente des bagages, files en apparence interminables, vols de correspondance ratés ou annulés… La reprise a mis la patience des voyageurs à rude épreuve. Montréal-Trudeau n’a pas échappé au chaos aéroportuaire. Sans entrer dans les détails, ADM prétend que les voyageurs peuvent s’attendre à des jours meilleurs.

« Cette hausse fulgurante [du trafic], combinée à un important manque de main-d’œuvre bien connu, a généré son lot de défis au cours du mois de juin, a reconnu M. Rainville. ADM demeure optimiste que les mesures mises de l’avant dans l’industrie permettront aux aéroports à l’échelle nationale et internationale de revenir à un certain équilibre dans les prochaines semaines. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Bon nombre de voyageurs ont passé de longues heures à chercher leurs bagages en raison du chaos aéroportuaire.

À la fin juin, Air Canada avait décidé d’annuler plus de 150 vols quotidiennement. De son côté, le gouvernement fédéral a promis davantage de personnel dans les aéroports canadiens, notamment chez les agents chargés d’effectuer des vérifications auprès des voyageurs avant l’embarquement. Reste à voir si cela suffira à désengorger les aéroports.

Un retour dans le vert

Avec le retour des voyageurs, ADM a plus que doublé ses revenus au deuxième trimestre, qui se sont établis à 158 millions. L’exploitant des aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel a affiché un excédent de 11 millions, par rapport à une perte de 24 millions au deuxième trimestre de 2021.

Du pain sur la planche

Malgré un deuxième trimestre encourageant, ADM n’a pas tout à fait tourné la page sur la pandémie. Après six mois, l’organisme sans but lucratif affichait un déficit de 24 millions. Ce résultat est plus encourageant par rapport au manque à gagner de 158 millions au terme du premier semestre l’an dernier.

En ce qui a trait au trafic de passagers à Montréal-Trudeau, après les six premiers mois de l’année, le volume était à 64 % du niveau d’avant la crise sanitaire.