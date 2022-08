Bombardier avait rapatrié une partie de sa production avant la crise à Taiwan

Bombardier a rapatrié une bonne partie de sa production en Amérique du Nord, ce qui permet d’atténuer les risques liés aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et aux tensions géopolitiques en Ukraine et, plus récemment, à Taiwan, croit son président et chef de la direction, Éric Martel, qui a réitéré ses prévisions favorables quant au marché du jet d’affaires.