Panne de Rogers

Deux audiences d’un comité de la Chambre des communes lundi

(Ottawa) Le Comité permanent de l’industrie et de la technologie de la Chambre des communes tiendra deux audiences lundi au sujet de la panne de Rogers qui a duré plus de 15 heures et laissé des millions de Canadiens dans une incapacité de communication et d’utiliser certains services électroniques.