Air Canada et United Airlines élargissent leur partenariat

(Montréal) Air Canada a s’est entendu avec United Airlines pour élargir le partenariat entre les deux lignes aériennes dans le but d’offrir plus d’options de vol vers les États-Unis.

La Presse Canadienne

Les deux sociétés coopèrent déjà sur le marché transfrontalier.

L’accord marque une nouvelle phase dans la relation entre Air Canada et United, qui devrait stimuler la reprise postpandémique et renforcer les deux transporteurs, a fait valoir vendredi le vice-président principal de la planification du réseau et de la gestion du chiffre d’affaires chez Air Canada, Mark Galardo.

Dans le cadre du nouvel accord, les lignes aériennes pourront coordonner leurs réseaux et leurs horaires, une décision qui, selon elles, leur permettra d’offrir plus de choix à leurs clients.

Air Canada et United pourront également vendre des sièges sur les vols transfrontaliers de l’autre transporteur et partager les revenus sur les vols entre les marchés centraux lorsque les autorités réglementaires et les exigences antitrust le permettent.

United et Air Canada sont membres fondateurs du réseau Star Alliance et ont conclu un accord de coentreprise transatlantique avec le groupe Lufthansa.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : AC)