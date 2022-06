Le prix utilisé pour évaluer les actions sera le prix moyen pondéré selon le volume de transaction sur le NASDAQ Global Select Market pour 10 séances consécutives à partir de jeudi, avec un prix plancher de 2,50 $ US et un maximum de 3,50 $ US par action.

(Smiths Falls) Canopy Growth a signé une entente pour échanger 255,4 millions CAN en dette contre des actions et un peu d’argent.

La Presse Canadienne

En vertu de l’entente conclue avec un nombre limité de détenteurs de billets, le producteur de cannabis mettra la main sur les billets convertibles prioritaires non garantis de 4,25 % venant à échéance en 2023 pour environ 252,8 millions CAN en actions en plus d’environ 3 millions CAN en espèces pour l’intérêt couru non payé.

Le prix utilisé pour évaluer les actions sera le prix moyen pondéré selon le volume de transaction sur le NASDAQ Global Select Market pour 10 séances consécutives à partir de jeudi, avec un prix plancher de 2,50 $ US et un maximum de 3,50 $ US par action.

Constellation Brands, qui est une filiale à part entière de Greenstar Canada Investment Limited Partnership, a accepté d’échanger la moitié des 200 millions CAN de billets qu’elle détient en vertu de l’accord.

La société, qui est déjà le plus grand actionnaire de Canopy, recevra un minimum de 21,9 millions d’actions au prix plancher de l’offre et un maximum de 30,7 millions d’actions.

Constellation détient actuellement près de 142,3 millions d’actions de Canopy, ce qui lui confère une participation de 35,3 % dans la société.