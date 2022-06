Un des commerces iconiques de la Plaza Saint-Hubert à Montréal, Lozeau, ferme ses portes après 95 ans d’existence. Le nouveau propriétaire de la boutique spécialisée en photographie depuis avril 2019, la société ontarienne Henry’s, en a fait l’annonce dès mardi sur son site web, expliquant cette « décision très difficile » par « une malheureuse combinaison d’évènements ».

Karim Benessaieh La Presse

On évoque d’abord la pandémie de COVID-19 qui « a entraîné une réduction significative de la circulation piétonne », un problème aggravé par les travaux de réfection de l’artère commerciale qui ont débuté en 2019. Les problèmes d’approvisionnement à l’échelle mondiale ont également affecté le magasin.

« Malheureusement, ces problèmes se sont cumulés et il est devenu difficile de continuer à fournir le service exceptionnel que les clients de Lozeau méritent », explique-t-on sur le site web.

Même si les clients se sont butés depuis mardi à une porte close, on assure que tous les engagements, notamment les commandes à retirer en magasin, les réparations, les cartes-cadeaux et les garanties, seront honorés.

Propriété de la famille Lozeau depuis sa fondation en 1927, la boutique a été acquise il y a trois ans par une autre société spécialisée en photographie, Henry’s. Celle-ci s’est toutefois placée à l’abri de ses créanciers un an après la transaction, expliquant vouloir ainsi se restructurer en vue de la reprise après la pandémie. Comme tous les commerces non essentiels, les 22 magasins de Henry’s ont dû subir de nombreuses fermetures pendant la pandémie. La « restructuration » de Henry’s prévoyait la fermeture de sept boutiques, trois en Colombie-Britannique et quatre en Ontario.