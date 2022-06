Couche-Tard, qui rapporte ses résultats en dollars américains, annonce des revenus nets de 477,7 millions US, ou 0,46 $ US par action, pour la période de trois mois ayant pris fin le 24 avril.

(Laval) Alimentation Couche-Tard Inc. annonce avoir encaissé une perte de valeur de 56,2 millions US avant impôts résultant de la déconsolidation et de la perte de valeur de ses filiales russes.

La Presse Canadienne

En avril, le fleuron québécois a annoncé la suspension des opérations de 38 magasins en Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine par le régime de Vladimir Poutine. L’entreprise a encaissé la perte de valeur après avoir déterminé qu’elle avait perdu le contrôle de son investissement dans l’ensemble de ses filiales en Russie.

Cette perte de valeur a contribué à faire chuter ses profits nets au quatrième trimestre ainsi que pour l’année complète malgré une importante hausse de ses revenus stimulée par l’explosion du prix de l’essence.

Couche-Tard, qui rapporte ses résultats en dollars américains, annonce des revenus nets de 477,7 millions US, ou 0,46 $ US par action, pour la période de trois mois ayant pris fin le 24 avril. Il s’agit d’une baisse par rapport aux 563,9 millions US ou de 0,52 $ US par action à la même période l’an dernier.

En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice net ajusté a grimpé à 573 millions US ou 0,55 $ par action. Une légère hausse par rapport aux 564 millions US ou 0,52 $ par action lors du quatrième trimestre de 2021.

Les revenus ont connu une hausse de 34 % pour atteindre 16,4 milliards US contre 12,2 milliards US.

« Nous sommes fiers d’annoncer une année remarquable malgré les pressions continues causées par la pandémie, l’inflation mondiale et les défis de recrutement et de rétention », a commenté par voie de communiqué le président et chef de la direction d’Alimentation Couche-Tard, Brian Hannasch.

D’après les prévisions de la firme Refinitiv, Couche-Tard devait rapporter un bénéfice net de 0,53 $ par action sur des revenus attendus de 15,5 milliards US.

Pour l’année entière, l’entreprise a rapporté un bénéfice net de 2,68 milliards US ou 2,52 $ US par action sur des revenus de 62,8 milliards. Des chiffres en hausse par rapport aux 2,71 milliards US ou 2,44 $ US par action sur des revenus de 45,8 milliards US en 2021.