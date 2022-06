Primes à la Société des alcools du Québec

Des cibles ratées et des syndiqués écartés

Les primes seront moins élevées pour les cadres et les employés non syndiqués de la Société des alcools du Québec (SAQ), qui n’ont pas atteint tous leurs objectifs l’an dernier. Par ailleurs, moins de chèques seront désormais distribués, puisque les syndiqués ne sont plus admissibles à cette cagnotte.