Uber et Lyft accusés d’enfreindre les lois américaines sur la concurrence

(New York) Trois chauffeurs californiens ont déposé mardi une plainte en nom collectif accusant Uber et Lyft de pratiques anticoncurrentielles en fixant les prix des courses et en instaurant des pratiques les empêchant librement de choisir la plateforme la plus rémunératrice.