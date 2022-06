Le constructeur de camions et d’autobus électriques Lion pourrait avoir besoin de renflouer ses coffres et prépare le terrain pour le cas où il devrait passer à l’action, un geste qui suscite des craintes de dilution chez les actionnaires.

Richard Dufour La Presse

Julien Arsenault La Presse

Établie à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, l’entreprise vient de déposer un prospectus auprès des autorités pouvant lui permettre de récolter jusqu’à 350 millions US. Elle pourrait aussi encaisser jusqu’à 125 millions US en émettant de nouvelles actions.

Cette décision laisse entendre que le carnet de commandes de Lion n’est pas aussi robuste que l’on croyait, souligne Nauman Satti, de Valeurs mobilières Banque Laurentienne. L’analyste ajoute que l’entreprise, qui doit financer la construction d’usines, pourrait avoir besoin de capitaux supplémentaires.

Bien que le moment choisi pour émettre des actions dépendra du rythme d’expansion et de la croissance du carnet de commandes, l’absence d’annonces d’importantes commandes au cours des derniers mois augmente le niveau de risque associé à la thèse d’investissement dans Lion. Nauman Satti, analyste chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne, dans une note

Il y a un mois, la valeur du carnet de commandes de Lion — 286 camions et 2136 autobus — totalisait environ 600 millions.

Nauman Satti souligne qu’il y a environ 155 millions US dans les coffres de Lion. L’entreprise doit également recevoir 100 millions en subventions et dispose d’une marge de crédit de 200 millions US.

Toutefois, ajoute l’analyste, cette marge de crédit peut uniquement être utilisée pour le fonds de roulement de l’entreprise, ce qui limite sa capacité d’utilisation.

Celui-ci rappelle que Lion a besoin d’approximativement 185 millions US pour la construction de son usine de fabrication sur le sol américain. Elle devrait être partiellement financée par les subventions gouvernementales et en partie par la vente des installations actuelles.

Évoquant les pressions inflationnistes, l’entreprise avait expliqué, en février dernier, que ses projets d’expansion à Mirabel et au sud de la frontière lui coûteraient 55 millions US de plus.

« Lion dispose de suffisamment d’argent pour subvenir à ses besoins financiers à court terme, mais en l’absence d’importantes commandes, le défi risque de s’accentuer l’an prochain lorsque la capacité de production passera de 2500 à 22 500 véhicules par année », dit Nauman Satti.

Cet analyste anticipe une émission d’actions dès l’an prochain.

Par « prévoyance »

Interrogé par La Presse, un porte-parole de Lion a répondu que l’entreprise ne manquait pas de liquidités et que le prospectus avait été déposé par « prévoyance ».

Interpellé au sujet des besoins financiers en marge d’une annonce à Laval il y a deux mois, le PDG, Marc Bédard, avait répété qu’il n’y avait « rien de spécial ».

« Aujourd’hui, on a accès à beaucoup de liquidités, avait-il dit lors d’un entretien avec La Presse. Il n’y a rien de spécial. On a même une marge non utilisée de 200 millions. On a des liquidités quand même importantes. Donc, non, il n’y a rien de spécial. »

L’action de Lion a touché jeudi son plus bas niveau depuis son arrivée en Bourse le printemps passé. Le titre a cédé 7 % jeudi, pour clôturer à 5,73 $ au cours d’une autre séance volatile.

L’action de Lion valait plus de 28 $ à son sommet en juin dernier. À son cours actuel, la valeur boursière de l’entreprise est d’environ 1 milliard.