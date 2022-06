(Saskatoon) Nutrien a annoncé jeudi une accélération de l’augmentation de sa capacité de production annuelle de potasse, en raison de l’incertitude entourant l’offre de l’Europe de l’Est.

La Presse Canadienne

La société de Saskatoon a précisé avoir l’intention de faire passer sa capacité annuelle de production de potasse à 18 millions de tonnes d’ici 2025.

Cette décision, a-t-elle précisé, représente une hausse de plus de cinq millions de tonnes de production annuelle, soit 40 %, par rapport à la production de 2020.

Nutrien dit avoir l’intention d’embaucher et de former environ 350 personnes, et d’investir dans l’équipement de mine souterraine, le développement des mines, l’entreposage et la capacité de chargement.

En outre, la société dit procéder à l’évaluation d’occasions d’expansions additionnelles, pour aller au-delà d’une production de 18 millions de tonnes, dans ses mines en Saskatchewan.

Nutrien a aussi l’intention de racheter pour 2 milliards d’actions supplémentaires, ce qui porterait la valeur de ses rachats d’actions à 4 milliards cette année.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : NTR)