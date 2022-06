Investissement Québec, bras investisseur du gouvernement provincial, a dévoilé un résultat net de 349 millions pour l’exercice 2021-2022, en baisse de 65 % par rapport au résultant fumant de près de 1 milliard obtenu lors du précédent exercice.

André Dubuc La Presse

La baisse de rentabilité s’explique essentiellement par le recul significatif de la valeur des titres technologiques depuis le début de l’année. IQ a le 31 mars comme date de fin d’année financière.

C’est le contraire qui s’était passé lors de l’exercice précédent, en 2020-2021. L’année financière avait été marquée par une forte hausse des valeurs de ces mêmes sociétés technos et par une baisse considérable des provisions pour pertes de crédit par rapport à la situation qui prévalait au 31 mars 2020, en pleine première vague de la COVID avec toutes les incertitudes qui y étaient liées. Ces deux éléments avaient puissamment contribué au bénéfice record de 1 milliard.

Un an plus tard, au 31 mars 2022, le rendement annuel s’élève à 7,6 %, par rapport à 25 %, en 2020-2021. Le rendement moyen des trois dernières années atteint 9,3 %. Ce rendement moyen dépasse le coût moyen de ses fonds propres qui est équivalent au taux d’emprunt du gouvernement, estimé autour de 2 %.

Le PDG d’IQ Guy LeBlanc a souligné que son organisation avait contribué à la solide performance économique du Québec notamment en attirant des investissements directs étrangers et en augmentant les ventes hors Québec des entreprises clientes.

« Grâce à la combinaison de nos services d’accompagnement et de financement, nous avons fait preuve d’agilité et de créativité pour appuyer un nombre grandissant d’entreprises de toutes les régions du Québec, afin qu’elles soient plus innovantes, productives, compétitives et durables », a déclaré M. LeBlanc dans un communiqué.

Au 31 mars 2022, le portefeuille d’Investissement Québec atteint près de 15 milliards, soit 6,8 milliards sous son portefeuille fonds propres et 7,8 milliards sous le portefeuille des fonds du gouvernement dont IQ est mandataire.

IQ qui a investi 2 milliards dans les entreprises québécoises (à partir de ses fonds propres) en 2021-2022 dit avoir la capacité de déployer près de 5 milliards dans la prochaine année ou les suivantes.