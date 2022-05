(Smiths Falls) Canopy Growth a affiché vendredi une plus petite perte pour son quatrième trimestre qu’à la même période l’an dernier, même si ses revenus nets ont diminué de 25 %.

La Presse Canadienne

Le producteur de cannabis a indiqué que sa perte nette pour le trimestre clos le 31 mars s’était établie à 578,6 millions, soit 1,46 $ par action, ce qui se comparait à une perte nette de 616,7 millions, ou 1,85 $ par action, pour la fin de l’exercice précédent.

Les revenus nets de Canopy ont totalisé 111,8 millions, montrant un recul par rapport à ceux de 148,4 millions du quatrième trimestre de l’an dernier.

Les revenus nets mondiaux du cannabis ont reculé à 66 millions au plus récent trimestre, alors qu’ils s’étaient établis à 101,3 millions un an plus tôt.

Les revenus des autres produits de consommation ont atteint 45,8 millions, par rapport à ceux de 47,1 millions de l’an dernier.

Le chef de la direction de Canopy, David Klein, a indiqué que l’entreprise continuerait de se concentrer sur l’obtention de parts de marché dans ses segments clés qui alimenteront sa croissance vers la rentabilité et continueront à faire avancer ses marques en Amérique du Nord.