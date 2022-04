L’usine de Moderna qui s’implantera à Montréal aura à terme une capacité de production de 100 millions de doses par année, autant pour des vaccins contre la COVID-19 que l’Influenza.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« L’arrivée de Moderna va créer des centaines de bons emplois et va permettre de continuer à stimuler des talents ici dans la science », a aussi confirmé le premier ministre Justin Trudeau vendredi, lors d’une conférence de presse tenue à Montréal.

« On peut dire que le Québec a gagné la bataille », a affirmé le premier ministre François Legault, le sourire aux lèvres, vantant le fait que sa province accueillera l’usine, et non l’Ontario. « Quelle belle nouvelle pour notre autonomie de dire qu’on aura cette usine pour des vaccins fabriqués ici », a-t-il insisté.

Stéphane Bancel, le président de Moderna, a quant à lui parlé d’une « nouvelle historique ». « C’est un beau projet dans un beau pays. […] Nous sommes vraiment très excités de construire cette usine, mais aussi une relation pour les décennies qui viennent. » « Comme l’ARN est une molécule d’information, nous voulons la mettre à la disposition des meilleurs scientifiques du monde », a-t-il ajouté, en faisant valoir que l’expertise de l’Université McGill sera cruciale.

La Presse révélait mercredi que Montréal a damé le pion à Toronto pour accueillir cette usine de production de vaccins à base d’ARN du géant pharmaceutique. La nouvelle était attendue depuis quelques mois déjà.

Au total, l’usine coûtera 180 millions à implanter, une facture qui sera partagée entre Québec, Ottawa et Moderna, notamment. « On va inventer l’avenir des vaccins ici, chez nous », a fait valoir François-Philippe Champagne, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, parlant d’un pas majeur pour l’écosystème de recherche québécois et canadien.

Cette annonce survient après plusieurs mois d’échanges entre le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne et le PDG de Moderna, Stéphane Bancel. Elle représente une étape déterminante dans les efforts du gouvernement Trudeau visant à reconstruire le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie au pays. L’usine permettra de consolider l’écosystème de l’industrie pharmaceutique dans la région de Montréal, afin de se préparer – par exemple – à d’autres « éventuelles pandémies ».

Dans un communiqué, Québec précise par ailleurs que Moderna fabriquera « non seulement des vaccins contre la COVID-19 », mais aussi « une gamme de vaccins à ARN messager » contre « différents virus respiratoires », dont l’influenza.

Moderna est l’un des deux grands fabricants de vaccins à base d’ARN messager contre la COVID-19 dans le monde – l’autre étant Pfizer/BioNTech. Les vaccins fabriqués par ces deux sociétés ont été utilisés par bon nombre de pays pour vacciner leur population, notamment le Canada et les États-Unis.

Au Canada, les provinces ont également utilisé le vaccin fait à base de protéine et fabriqué par le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca, au début de la campagne de vaccination.

Rappelons que la pandémie de COVID-19 a fait ressortir la vulnérabilité du Canada à plusieurs égards, notamment l’absence de production locale de vaccins efficaces contre le coronavirus et l’absence de production d’équipements de protection individuelle par des entreprises canadiennes, entre autres choses.