À l’heure où bien des entreprises pensent à réduire leurs locaux de bureaux, voire à les sous-louer, Accuracy double les siens. Résultat : un endroit chaleureux et accueillant, même quand tout le monde n’est pas au poste.

Isabelle Massé La Presse

En cette journée grise, on se sentait presque dans un nuage au cours de notre visite des nouveaux bureaux de la firme-conseil Accuracy. Normal, quand on élit domicile au cinquième et dernier étage d’un immeuble d’angle du Vieux-Montréal, où l’on trouve plus de puits de lumière et de larges fenêtres que de murs !

Le noyer du mobilier, des portes et de leurs contours apporte une touche de luxe à un lieu vêtu de blanc et aux accents industriels. « On voulait quelque chose d’épuré, chic, conforme aux standards de l’industrie, mais sobre », énumère Ghislain Richter, associé chez Accuracy.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Ghislain Richter, associé, et Melissa Di Marco, vice-présidente de la firme-conseil Accuracy

« On souhaitait un espace chaleureux, non prétentieux et qui favorise une dynamique en équipe », ajoute la vice-présidente, Melissa Di Marco.

Un modèle révolu

Les 40 employés ont accès à leurs nouveaux locaux de travail, signés Atelier L’Abri, depuis quatre mois. En cette ère d’expérience de travail hybride, aucune règle n’est imposée quant à leur présence. Certains y viennent cinq jours par semaine ; d’autres, une fois toutes les deux semaines. « Comme on veut susciter l’envie, on n’impose rien, dit Ghislain Richter. On pense que la flexibilité est un acquis. »

Le modèle de travail tel qu’on l’a connu est derrière nous. On a donc pensé au problème à l’envers : qu’est-ce que ça prendrait pour que les gens aient envie de venir ? Un gestionnaire qui propose quelque chose sans “à côté” n’est pas dans la mouvance. Ghislain Richter, associé chez Accuracy

Ghislain Richter conçoit toutefois qu’il est plus facile pour une firme comme Accuracy de proposer une telle flexibilité. « Car on a des employés jeunes [dont la moyenne d’âge est de 30 ans], sans enfants et qui vivent à Montréal, dit-il. Ce sera différent pour d’autres entreprises. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Espace de détente chez Accuracy

Chez Accuracy, il y a de la place pour respecter la distanciation physique, ce qui a été maintes fois demandé depuis deux ans, dans cet environnement de 10 000 pi2 avec cubicules, lieux de repos et plusieurs salles de réunion et de travail en équipe. « Le confort et le collaboratif passent par de l’espace, note Ghislain Richter. Il faut qu’on respire. On se doit d’offrir cette sécurité en temps de pandémie. »

Un gymnase et une grande terrasse seront bientôt aménagés. En attendant, on peut se réunir à la cuisine qui permettra l’accès à la future terrasse. On y organise des 5 à 7 les jeudis et un lunch gratuit le vendredi. « Il faut recréer un désir de venir au bureau, note Ghislain Richter. Même si on ne reviendra pas en arrière, le télétravail n’est pas non plus une solution permanente. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La cuisine, baignée par la lumière naturelle, donnera accès à la future terrasse.

« On parle de chez nous comme de la Maison Accuracy, poursuit Melissa Di Marco. Or, une maison, c’est chaleureux, confortable. Le terme est devenu encore plus pertinent depuis la pandémie. C’est bon de pouvoir venir et se sentir bien, surtout quand on vit quelque chose de difficile à la maison. »

Changement d’air

Les anciens locaux d’Accuracy, à la Place Ville Marie, faisaient 6000 pi2. À la fin du bail, par désir de changer d’air, de mobiliser les troupes et face à une croissance appréhendée, la direction a décidé qu’il était temps de faire ses boîtes. Une cinquantaine de locaux à louer ont été visités à Montréal avant qu’on tranche en faveur de la nouvelle adresse du Vieux-Montréal.

Ce projet de 1 million de dollars a permis une vraie réflexion sur le travail, selon Ghislain Richter. « Des gens de tous les groupes ont mis la main à la pâte pour définir ce qu’ils souhaitaient. »

On s’est mis à la recherche d’un espace pour casser le moule, dans un quartier moins associé aux bureaux traditionnels. On voulait un espace atypique qui deviendrait collectif. Ghislain Richter, associé chez Accuracy

« La fenestration partout, c’est pour voir nos clients, voir ceux qui conversent, souligne aussi Melissa Di Marco. Notre hiérarchie est assez aplanie. »

Cet aménagement pourrait devenir le prototype de celui des autres bureaux d’Accuracy dans le monde. Un conseil pour réussir un tel projet ? « C’est important de mettre à la table les propriétaires de l’édifice où on loue, répond Melissa Di Marco. Car ils sont prêts à donner quelque chose. Dans notre cas, ils ont été ouverts à nos idées et nous ont appuyés. Avant, le marché était très agressif et saturé. Il y a plus de latitude maintenant. »

« Tout ça, c’est aussi de l’investissement de recrutement et de rétention, note Ghislain Richter. Ce nouvel espace donne le goût aux employés de venir et il y a une signature pour la clientèle. »