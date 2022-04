Sur une base ajustée, le bénéfice par action de Teck a atteint 2,96 $ au plus récent trimestre, après avoir été de 61 cents un an plus tôt.

(Vancouver) Teck Resources a affiché mercredi un profit attribuable aux actionnaires du premier trimestre plus de cinq fois plus grand que celui de la même période l’an dernier, stimulé par la hausse des prix des matières premières.

La Presse Canadienne

Le bénéfice de la société de Vancouver s’est élevé à 1,57 milliard, soit 2,87 $ par action, pour son plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 305 millions, ou 57 cents par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 5,03 milliards pour le trimestre clos le 31 mars, une somme presque deux fois plus élevée que celle de 2,55 milliards obtenue pendant les trois premiers mois de 2021.

Les revenus tirés du cuivre se sont chiffrés à 930 millions, en hausse par rapport à 767 millions l’an dernier. Ceux du zinc sont passés de 570 millions à 920 millions, et ceux de l’acier sidérurgique ont totalisé près de 2,77 milliards, après avoir été de près de 1,05 milliard un an plus tôt. Les revenus de l’énergie ont grimpé à 416 millions, comparativement à 163 millions l’an dernier.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action de Teck a atteint 2,96 $ au plus récent trimestre, après avoir été de 61 cents un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 2,89 $ par action et à des revenus de 4,98 milliards, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.