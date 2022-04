PHOTO ASHLEY GILBERTSON, THE NEW YORK TIMES

Le concept de BIXI devient américain, racheté par le géant californien Lyft, impatient d’accroître sa taille dans le segment des vélos en libre-service. Si une entreprise québécoise s’apprête à passer sous contrôle étranger, le quotidien des adeptes du service en vélopartage ne devrait pas être bousculé par la transaction.

Julien Arsenault La Presse

Établie à Longueuil, en banlieue sud de Montréal, PBSC Solution Urbaines, l’exploitant à l’international de la technologie (application et services de paiement) connue ici sous le nom de BIXI, deviendra une filiale de l’entreprise établie à San Francisco spécialisée dans les services de covoiturage, de location de véhicules, de trottinettes électriques, de vélos et de livraison de repas.

Pour cette idée québécoise née en 2008 et qui s’est implantée dans 45 villes à travers le monde, c’est donc la fin d’un chapitre avec l’arrivée d’un propriétaire étranger. Impossible toutefois de savoir pourquoi le président-directeur général de PBSC, Luc Sabbatini, a accepté une offre d’achat. La transaction a été annoncée mardi.

« J’ai une journée un peu folle comme vous pouvez vous en douter, s’est-il limité à dire, lorsque joint au téléphone par La Presse. Je laisse cela aux gens de Lyft pour l’instant. C’est leur annonce et je leur laisse la place. »

Selon une source bien au fait du dossier, mais qui n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement, PBSC n’était pas dans une situation financière précaire. Celle-ci comptait Lyft, principal concurrent d’Uber dans le marché américain, parmi ses clients depuis quelques années.

« C’est une occasion qui assurera une pérennité à l’entreprise et celle-ci ne changera pas et ne déménagera pas », a dit cette personne.

Expansion rapide

En entrevue, les représentants de l’entreprise américaine ont refusé de dévoiler le prix d’achat ainsi que les détails ayant mené à la conclusion d’une transaction. Mais de toute évidence, la compagnie québécoise était une cible de prédilection pour Lyft, désireuse d’accélérer sa croissance dans le vélopartage.

Dans ce créneau, sa présence ne se limite qu’à neuf endroits aux États-Unis : San Francisco, New York, Los Angeles, Chicago, Washington DC, Denver, Columbus, Minneapolis et Portland. Au sud de la frontière, la société avait acheté Motivate, le plus important exploitant de vélos en libre-service, pour 250 millions US en 2018.

« PBSC est solidement implantée dans des villes complémentaires à celles où nous fournissons nos services », affirme Caroline Samponaro, vice-présidente responsable des politiques en matière de micromobilité chez Lyft.

PHOTO FOURNIE PAR LYFT Caroline Samponaro EST vice-présidente responsable des politiques en matière de micromobilité chez Lyft.

L’an dernier, l’entreprise californienne a enregistré environ 47 millions de transactions pour des vélos et trottinettes électriques en libre-service. La croissance devrait être notable avec l’ajout des 95 000 vélos déployés par PBSC à travers le monde.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’été. PBSC deviendra alors une filiale de Lyft qui, promet la compagnie, demeurera indépendante. Les quelque 100 employés de PBSC conserveront leur poste, à l’instar de M. Sabbatini.

PHOTO ANDRE PICHETTE, LA PRESSE Luc Sabbatini est président-directeur général de PBSC

BIXI est le client de PBSC, qui lui fournit de l’équipement, comme différents types de vélos et les stations. Le service montréalais verse une redevance pour utiliser la technologie du système de vélopartage. Le même modèle est appliqué dans les marchés où l’entreprise québécoise s’est établie.

BIXI ne change pas

C’est pour cette raison que les utilisateurs de BIXI ne devraient pas voir de différence malgré le changement qui se prépare. BIXI Montréal demeurera responsable de la tarification et continuera d’avoir son mot à dire sur les publicités que l’on retrouve sur les vélos, par exemple.

« J’espère que nous pourrons collaborer à des projets communs comme l’amélioration des quais pour stationner les vélos et d’autres choses du genre, mais cela n’est pas à court terme, dit Jordan Levine, un porte-parole de Lyft. À court terme, les villes ne verront pas de changement. »

L’acquisition de PBSC viendra gonfler la taille de Lyft dans la province, mais la transaction ne pavera pas la voie à une augmentation de l’offre de service de cette entreprise dans la province. Au Canada, les services de covoiturage se limiteront aux marchés de Vancouver et de Toronto, affirme Mme Samponaro.

Les moments importants de BIXI et PBSC 2008 : Création de la Société de vélo en libre-service (SLVS) pour exploiter BIXI.

2009 : Première saison de BIXI avec 3000 vélos répartis dans 300 stations.

2014 : En difficultés financières, SLVS se place sous la protection de la Loi sur les faillites. BIXI Montréal est créé. La division internationale (PBSC) est vendue à Bruno Rodi.

2015 : Luc Sabbatini devient président-directeur général de PBSC.

2020 : L’entreprise s’installe au Moyen-Orient, à Dubaï.

2022 : Lyft achète PBSC.