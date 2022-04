Cette semaine, Pierre Pomerleau, président et chef de la direction de Pomerleau qui gère 200 projets en ce moment à travers le Canada, répond à nos questions sur le leadership.

Isabelle Massé La Presse

Q : En 2017, vous avez fait la promotion des valeurs de l’entreprise, dont l’amour, à l’interne et à l’externe. Quels furent les résultats de cette campagne sur la mobilisation des troupes et l’attraction de personnel, surtout depuis le début de la pandémie ?

L’amour, de même que l’adaptabilité, l’authenticité, l’excellence et l’innovation sont au cœur de notre culture d’entreprise. Nous avons choisi ces valeurs lors de notre exercice de repositionnement d’entreprise en 2017. Elles font partie intégrante de Pomerleau depuis sa création. Ce sont des valeurs familiales qui nous animent et nous ont toujours guidés.

En ce qui concerne l’amour plus spécifiquement, cette valeur nous a toujours aidés à traverser les périodes faciles comme les plus difficiles. Par exemple, elle nous a aidés à traverser la pandémie ensemble. Notre industrie est infiniment complexe et exigeante, mais lorsqu’on a cet amour du métier, des projets et des gens, on peut traverser les moments difficiles ensemble. Et surtout, on peut trouver des solutions uniques pour des projets uniques qui profitent aux communautés.

L’amour, c’est une question de relations. Celles qu’on entretient avec les gens qui nous entourent sur un projet de construction : que ce soit nos clients, nos architectes, nos ingénieurs, nos partenaires commerciaux, nos fournisseurs ou nos ouvriers. Il faut respecter et comprendre les réalités auxquelles ils font face, car, aujourd’hui, il est impossible de réaliser un projet sans les autres.

Q : Dans la foulée du rapport du GIEC, le milieu de la construction devra être un leader afin de montrer le bon exemple en matière de développement urbain, de façon de construire, de responsabilité sociétale des entreprises quant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (RSE/ESG). Comment comptez-vous y parvenir ? Et est-ce possible rapidement ?

Les besoins et la demande ESG ne feront que croître, et notre industrie doit accepter cette réalité et s’y adapter. Nous voulons changer la donne en matière de construction durable, et nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un processus gagnant pour tous, aussi bien pour l’environnement et la société que pour notre industrie qui est, ne l’oublions pas, une industrie polluante. Nous misons, entre autres, sur l’expertise d’une équipe de 20 spécialistes en environnement et développement durable afin de nous propulser plus loin, plus rapidement.

Au cours des prochains mois, nous ferons l’annonce de notre cible de réduction des gaz à effet de serre (GES) avec le lancement de notre tout premier rapport ESG. Nous visons également la certification de notre système de gestion environnementale selon la norme ISO 14 001 : 2015 à l’automne.

Nos priorités en matière d’environnement sont au cœur de notre entreprise depuis longtemps, et nous pouvons déjà en observer l’impact. Mais comme entreprise et comme industrie, nous devons aller plus loin. Qu’il s’agisse de petites ou de grandes initiatives, toutes les actions comptent. Pomerleau est la société mère de Borea Construction, un chef de file canadien dans l’industrie de la construction à énergie renouvelable responsable du tiers de toutes les opportunités de développement en matière d’énergie éolienne et solaire au pays. Notre entreprise détient également le Fonds PCap Infrastructure & Énergies renouvelables, un fonds ayant reçu le soutien de la Caisse de dépôt et placement du Québec et qui investira des millions de dollars dans le financement de projets d’infrastructure et d’énergies renouvelables.

Du côté civil, la déconstruction du pont Champlain constitue notre premier projet Envision. Ce type de projet deviendra de plus en plus la norme et c’est une bonne chose.

Q : Les chercheurs d’emploi et employés ont le choix des postes actuellement. Comment arriver à offrir des avantages souhaités, telle la conciliation travail-famille, dans un milieu de travail comme celui de la construction ?

Notre culture d’entreprise nous permet d’être à l’écoute de nos employés, de considérer plusieurs options, pour offrir des programmes et initiatives flexibles et centrés sur les besoins des employés, les ajuster en continu, le tout dans le but d’attirer de nouveaux talents et de garder nos employés.

Il est impératif pour nous d’offrir des défis intéressants à nos employés, de leur fournir les outils pour les relever et de créer un environnement collaboratif. C’est de cette façon que les gens s’épanouissent le plus professionnellement. Pour ce faire, nous investissons plus que jamais dans notre culture d’entreprise et dans la transmission des savoirs. Par exemple, nous avons lancé, en 2019, un écosystème d’initiatives nommé PX³, voué au développement de nos talents. En plus de notre centre de formation situé à Québec, tous nos bureaux offrent de la formation sur place et s’assurent de veiller à l’intégration des nouveaux employés.

Je crois aussi fermement que la technologie a un rôle majeur à jouer, surtout dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. Investir en innovation nous permet d’apporter des bénéfices concrets à nos équipes dans nos projets afin que nos employés puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Nous avons même notre propre incubateur d’innovation, AXLab, qui compte 85 initiatives en recherche et développement en cours.