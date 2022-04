L’accord prévoit que Tilray fera l’acquisition des 193 millions US de billets convertibles garantis de premier rang en circulation qui ont été émis par Hexo et sont détenus par des fonds affiliés à HT Investments (HTI).

Tilray et Hexo signent un accord définitif

(Leamington) Le producteur de cannabis Tilray Brands a signé une convention définitive dans le cadre de sa proposition de plan stratégique avec son rival Hexo, annoncée le mois dernier.

La Presse Canadienne

L’accord prévoit que Tilray fera l’acquisition des 193 millions US de billets convertibles garantis de premier rang en circulation qui ont été émis par Hexo et sont détenus par des fonds affiliés à HT Investments (HTI).

Les billets seront modifiés pour inclure des droits de conversion au prix de 85 cents canadiens par action d’Hexo, un prix qui implique que Tilray Brands aurait le droit de convertir les billets en une participation de 35 % dans Hexo.

Hexo ne recevra aucun produit à la suite de l’achat, par Tilray Brands, des billets de HTI.

Lorsque la proposition de plan a été annoncée le 3 mars, Tilray a indiqué qu’il acquerrait jusqu’à 211 millions US en billets convertibles garantis de premier rang qui seraient modifiés pour inclure des droits de conversion au prix de 90 cents canadiens par action d’Hexo.

L’accord verra également Tilray et Hexo former une coentreprise pour fournir des services partagés aux deux sociétés. Ils estiment que les économies totales, qui seront partagées à parts égales, devraient atteindre 50 millions CAN d’ici deux ans.