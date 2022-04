(Ottawa) Shopify propose des changements à sa structure de gouvernance pour préserver le pouvoir de vote de son fondateur et chef de la direction Tobi Lütke, mais prévoit des dispositions d’extinction qui l’empêchent de transférer ce pouvoir.

La Presse Canadienne

En vertu du nouveau plan de l’entreprise, Shopify émettra à M. Lütke une part de fondateur à laquelle sera rattaché un nombre variable de votes. En combinant cette part à ses autres actifs, M. Lütke détiendra 40 % du total des droits de vote de toutes les actions en circulation de la société.

La part de fondateur ne sera pas transférable et prendra fin lorsque M. Lütke n’exercera plus ses fonctions de cadre dirigeant, de membre du conseil d’administration ou de consultant dont l’emploi principal est au sein de l’entreprise, ou lorsque M. Lütke, sa famille immédiate et ses affiliés ne détiendront plus un certain nombre d’actions de catégorie A et de catégorie B égal à au moins 30 % des actions de catégorie B qu’ils détiennent actuellement.

En cas d’extinction de la part de fondateur, M. Lütke convertirait également ses actions de catégorie B restantes en actions de catégorie A.

Le plan nécessite l’approbation d’un vote à la majorité des deux tiers exprimé par les actionnaires de Shopify votant ensemble comme une seule catégorie, et d’au moins une majorité des votes exprimés par les actionnaires à l’exclusion de M. Lütke et de ses associés et affiliés.

La société propose également un fractionnement de ses actions de catégorie A et de catégorie B à raison de dix pour une. Pour avoir lieu, le fractionnement d’actions nécessitera l’approbation d’un vote à la majorité des deux tiers des actionnaires de catégorie A et de catégorie B, votant ensemble comme une seule catégorie.