(Toronto) Corus Entertainment a affiché vendredi un profit du deuxième trimestre en baisse par rapport à l’an dernier, mais ses revenus ont augmenté.

La Presse Canadienne

Selon le chef de la direction du groupe médiatique, les résultats du plus récent trimestre témoignent de solides gains pour les revenus d’abonnements et d’une reprise dans les activités radio, ce qui a été principalement contrebalancé par une baisse des revenus de contenus sous licence.

Le diffuseur de radio et de télévision a précisé que son bénéfice net attribuable aux actionnaires s’était chiffré à 16,2 millions, soit 8 cents par action, pour le trimestre clos le 28 février, en baisse par rapport à celui de 35,3 millions, ou 17 cents par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus trimestriels ont totalisé 361,7 millions, un chiffre d’affaires en hausse par rapport à celui de 358,99 millions du deuxième trimestre de l’an dernier.

Corus a annoncé jeudi avoir décroché son plus gros contrat de distribution aux États-Unis auprès du service de diffusion en continu par abonnement Hulu.

L’accord pluriannuel porte sur plus de 400 épisodes d’émissions de style de vie, de rénovation, non scénarisées et criminelles à Hulu.