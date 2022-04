Photo Jenny Kane, archives Associated Press

(Toronto) Le groupe médiatique canadien Corus Entertainment a décroché son plus gros contrat de distribution aux États-Unis auprès du service de diffusion en continu par abonnement Hulu.

La Presse Canadienne

La société torontoise a précisé que sa division de contenu, Corus Studio, avait signé un accord pour vendre plus de 400 épisodes de programmes de style de vie, de rénovation, non scénarisés et criminels à Hulu.

L’accord pluriannuel intervient un an après que Corus a annoncé la vente de 200 épisodes au service de diffusion en continu américain détenu par Disney et NBCUniversal.

Corus affirme que le partenariat élargi comprend la prévente aux États-Unis de Pamela’s Garden of Eden, une série en huit épisodes suivant l’actrice canadienne Pamela Anderson alors qu’elle rénove sa maison familiale sur la côte de l’île de Vancouver.

La vice-présidente principale du contenu original et de Corus Studios, Lisa Godfrey, a affirmé que l’accord témoignait de l’attrait des contenus de l’entreprise dans des genres clés « qui gagnent en popularité sur le marché américain hautement concurrentiel ».

Corus n’a pas dévoilé les détails financiers de l’accord.