Entrevue avec le PDG de Bell Canada, Mirko Bibic

« La perception de Bell s’améliore grandement »

Entre 2015 et 2019, Bell a été la cible de plus du tiers des plaintes des consommateurs de son industrie. La forte tendance à la baisse desdites plaintes, amorcée avec l’arrivée de Mirko Bibic en 2020, n’est pas le fruit du hasard : le PDG a fait de la satisfaction des abonnés sa priorité, combinant investissements dans le réseau et investissements dans le service à la clientèle. Prix élevés au Canada, couverture en région, plaintes des concurrents : il fait le tour du propriétaire en entrevue avec La Presse.