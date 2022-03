PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS

Un nouveau magasin Walmart ouvrira ses portes au Marché Central à l’été 2023. La multinationale investira 20 millions de dollars dans ce nouveau projet qui sera aménagé avec un toit vert de 125 000 pieds carrés.

Nathaëlle Morissette La Presse

« Nous avons conçu cette succursale avec plusieurs caractéristiques durables parce que l’objectif de Walmart est de limiter son empreinte écologique le plus possible. Nous sommes impatients de l’ouvrir l’an prochain alors que nous continuons notre croissance au Québec » a déclaré Cyrille Ballereau, vice-président régional de Walmart Canada pour le Québec, par voie de communiqué.

En plus de son toit vert, le magasin d’une superficie de 140 000 pieds carrés, sera muni d’un système « à la fine pointe de la technologie » qui présentera des caractéristiques « durables » : éclairage DEL, lavabos, urinoirs et toilettes à très faible débit et contenu recyclé dans les matériaux de construction.

Walmart prévoit l’embauche de 300 employés pour travailler à la succursale du Marché Central. Au Québec, l’entreprise compte 71 magasins.