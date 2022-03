(Toronto) Kinross Gold a indiqué mercredi tenir des discussions exclusives pour vendre ses actifs russes.

La Presse Canadienne

La minière aurifère de Toronto détient la mine souterraine Kupol dans la région de Chukotka, ainsi que le projet Udinsk, qui est au stade de développement.

Kinross avait indiqué le 2 mars qu’elle suspendait ses activités en Russie, dans la foulée de l’invasion de l’Ukraine.

Depuis, la société dit avoir reçu un certain nombre de propositions non sollicité au sujet de ses activités russes, et elle tient maintenant des discussions exclusives avec une société minière non identifiée.

Kinross a ajouté qu’une éventuelle vente serait assujettie à l’approbation du gouvernement russe.

Kinross, qui est active aux États-Unis, au Brésil, en Mauritanie, au Chili, au Ghana et au Canada, a précisé qu’elle était active en Russie depuis plus de 25 ans.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : K)