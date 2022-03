(Montréal) La Société des alcools du Québec (SAQ) a affiché lundi des ventes en hausse de 6,8 % pour son troisième trimestre clos le 1er janvier, ce qu’elle a notamment attribué à l’allégement des mesures sanitaires avant l’arrivée de la vague de contamination du variant Omicron.

La Presse Canadienne

Le résultat net de la société d’État s’est établi à 495,7 millions, en hausse de 8,1 % par rapport à celui de 458,6 millions de la même période un an plus tôt.

Les revenus sont passés de 1,267 milliard au troisième trimestre l’an dernier à 1,354 milliard au plus récent trimestre. Exprimées en volume, les ventes ont cependant enregistré une croissance moins importante, de 1,2 %, à 75,8 millions de litres.

Les ventes dans les succursales et les centres spécialisés ont grimpé de 10,1 % et celles du secteur de la restauration et des bars, qui connaissait une réouverture graduelle, ont crû de 7,5 %.

Les ventes en ligne ont diminué de 6,2 % au troisième trimestre par rapport à l’exercice précédent, et elles ne représentaient que 3,4 % des ventes réalisées auprès des consommateurs.

Les charges nettes de la SAQ — soit les frais de vente et mise en marché, de distribution et d’administration, auxquels on a soustrait les revenus publicitaires, promotionnels et divers — ont grimpé de 1,6 % à 179,7 millions. Cependant, lorsqu’elles sont exprimées en tant que pourcentage des ventes, elles montraient un ratio de 13,3 %, comparativement à 14,0 % à la même période de l’exercice précédent.

Les « coolers » toujours plus populaires

Les vins représentent toujours la plus grande partie du chiffre d’affaires de la SAQ. Leurs ventes ont progressé de 5,1 % au plus récent trimestre, à 950 millions, tandis que celles de spiritueux ont gagné 9,8 % à 338,9 millions.

L’engouement des consommateurs pour les boissons panachées, communément appelées coolers, a continué à se manifester, propulsant leurs ventes de 44,8 % à 23,6 millions au dernier trimestre, par rapport à la même période un an plus tôt.

Finalement, les ventes de la catégorie des bières, des cidres et des produits complémentaires ont diminué de 2,4 % à 8,2 millions.

La direction de la SAQ s’est dite « satisfaite » des résultats du troisième trimestre. « Malgré que des incertitudes demeurent relativement à l’évolution de la crise de la COVID-19, la direction de la SAQ est confiante d’atteindre un résultat net légèrement supérieur aux objectifs », a précisé la société dans son rapport financier intermédiaire.