La Caisse de dépôt, qui assure avoir vendu tous ses intérêts en Russie, reste actionnaire d’une entreprise belge qui assure l’exportation du gaz russe vers plusieurs marchés internationaux en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.

Hélène Baril La Presse

Fluxys, un distributeur de gaz qui dessert principalement l’Europe, génère des revenus croissants avec le transit du gaz russe vers d’autres marchés internationaux à partir de son terminal de Zeebrugge en Belgique, selon une étude réalisée par l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), une organisation à but non lucratif qui s’intéresse à la transition énergétique.

Fluxys est une entreprise privée qui emploie 1300 personnes et dont la Caisse de dépôt est un actionnaire important, avec 19,88 % des actions. La valeur de cette participation se situe entre 500 et 1 milliard de dollars, selon les informations publiées par la Caisse.

La Caisse est à l’aise avec le rôle de Fluxys en Europe, a fait savoir Kate Monfette, porte-parole de l’organisation, et n’a pas l’intention de se départir de cet investissement.

« Fluxys est une société spécialisée dans le transport et le stockage de gaz naturel à travers l’Europe, qui ne produit ni ne distribue de gaz, et n’est pas propriétaire du gaz qui transite par ses infrastructures, a fait savoir la Caisse dans une réponse écrite.

Des réseaux de transport comme ceux de Fluxys sont plus importants que jamais pour assurer la sécurité énergétique de l’Europe, selon la Caisse, qui souligne que l’entreprise belge n’a aucun actif en Russie.

Lors de la publication de ses résultats pour 2021, le mois dernier, la direction de la Caisse avait affirmé avoir vendu tous ses investissements en Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

La Caisse détenait jusqu’à tout récemment des participations dans plusieurs des grandes entreprises russes du secteur de l’énergie, dont Lukoil, Rosneft et Tafneft, dont la valeur totale était de 180 millions de dollars. « Nous n’avons plus d’investissements directs en Russie, a fait savoir la Caisse mercredi. Les positions restantes sont détenues travers des indices de marché et des gestionnaires externes ».

Ce qui reste pourrait être vendu à perte, mais « on parle de positions marginales » qui n’auront pas d’impact la performance financière la Caisse, selon sa porte-parole.

Selon l’IEEFA, une quantité croissante de gaz russe transite par les installations Fluxys à Zeebrugge depuis 2018. L’entreprise belge a conclu un contrat de 20 ans le fournisseur de gaz russe Yamal LNG et elle a construit de nouvelles installations de stockage qui sont presque exclusivement dédiés à ce contrat. Le terminal gazier de Zeebrugge a une capacité de 50 milliards de mètres cubes de gaz par année, soit trois fois plus que les besoins du marché belge.

Depuis 2021, 90 % du volume de gaz qui transite par les installations de Zeebrugge est exporté vers d’autres destinations internationales.