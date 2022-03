Air Canada a précisé que les nouveaux appareils auraient une autonomie d’environ 8700 kilomètres et seraient capables d’assurer des vols sans escale partout en Amérique du Nord et, sous réserve de l’homologation pour les vols transocéaniques de Transports Canada, d’être affectés à des lignes transatlantiques.

(Montréal) Air Canada a annoncé mardi avoir fait l’acquisition de 26 nouveaux avions Airbus A321neo à distance franchissable accrue.

La Presse Canadienne

Les livraisons devraient commencer au premier trimestre de 2024, et le dernier appareil devrait être reçu au premier trimestre de 2027.

Quinze de ces avions seront loués auprès d’Air Lease Corporation et cinq autres seront loués auprès d’AerCap. Air Canada achètera aussi six avions par contrat d’achat conclu avec Airbus S. A. S., qui prévoit des options d’achat visant l’acquisition de quatorze appareils supplémentaires entre 2027 et 2030.

Les détails financiers des ententes n’étaient pas immédiatement disponibles.

Les A321XLR pourront transporter 182 passagers, dont 14 sur des sièges entièrement inclinables et 168 en classe économique.

Air Canada a précisé que les nouveaux appareils auraient une autonomie d’environ 8700 kilomètres et seraient capables d’assurer des vols sans escale partout en Amérique du Nord et, sous réserve de l’homologation pour les vols transocéaniques de Transports Canada, d’être affectés à des lignes transatlantiques.